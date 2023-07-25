Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Tati Sri Hardina Bedah Rumah Warga, Ketua DPD Perindo Depok: Ikuti Jejak Hary Tanoe

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |12:10 WIB
Bacaleg Tati Sri Hardina Bedah Rumah Warga, Ketua DPD Perindo Depok: Ikuti Jejak Hary Tanoe
Ketua DPD Partai Perindo Depok Anwar Nurdin. (MPI/Refi Sandi)
DEPOK - DPW Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo Jawa Barat berkolaborasi dengan DPD Perindo Kota Depok melakukan aksi bedah rumah menjadi layak huni di Kampung Lio, RT 3 RW 13, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/7/2023). Program ini sejalan dengan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil.

Ketua DPD Perindo Depok, Anwar Nurdin menilai, langkah Bacaleg Tati Sri Hardina mengikuti jejak Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Jadi memang tekad yang dilakukan oleh Tati atau Rere dia melihat dari sisi kemanusiaan di Partai Perindo sendiri Pak Hary Tanoesoedibjo sering melakukan bedah rumah. Alhamdulillah Calegnya di Dapil I Pancoran Mas Depok Tati Sri Hardina dia menggunakan anggaran sendiri mengikuti jejak pak Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum Partai Perindo," kata Anwar saat ditemui di lokasi, Selasa (25/7/2023).

Anwar yang juga Bacaleg DPRD Provinsi Dapil Jabar 8 Depok-Bekasi itu mengatakan, kegiatan dilakukan Perindo yang memiliki nomor urut 16 di surat suara sesuai ketetapan KPU ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

"Ini suatu bukti. Partai Perindo peduli apalagi Calegnya mereka melihat sewaktu door to door melihat segala sesuatu dan memperdulikan lingkungan yang setiap kita datangi. Ini adalah bukti yang peduli dengan rumah tidak layak," ujarnya.

Sementara itu, Tati berharap dengan uluran bantuan berupa bedah rumah membuat Partai Perindo semakin dikenal dan warga yang terbantu lebih terjamin dan sejahtera lagi.

"Harapannya agar Partai Perindo lebih dikenal bahwa partai yang peduli dengan masyarakat dan memperhatikan masyarakat supaya kehidupan lebih terjamin lagi, lebih sejahtera lagi ke depannya," ucap Tati.

