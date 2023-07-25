Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Surat Rafael Alun dari Rutan KPK Dibacakan di Sidang Mario Dandy

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |12:13 WIB
Surat Rafael Alun dari Rutan KPK Dibacakan di Sidang Mario Dandy
Rafael Alun Trisambodo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rafael Alun Trisambodo mengirim surat dari dalam Rutan KPK pada anaknya, Mario Dandy Satryo untuk dibacakan di persidangan kasus penganiayaan David Ozora pada Selasa (25/7/2023) ini. Salah satu isinya berkaitan harapan Rafael pada Mario yang kini telah pupus.

Awalnya, pengacara Mario Dandy, Andreas Nahot meminta izin pada majelis hakim untuk membacakan surat dari ayah Mario, Rafael yang tak bisa hadir di persidangan anaknya tersebut. Adapun surat tersebut berkaitan dengan tak bisa hadirnya Rafael dan tentang permintaan restitusi dari keluarga David pada Mario.

"Izin yang mulia, kami sudah berupaya menghadirkan beberapa saksi, cuman baru terkonfirmasi hari ini, tidak bisa atau berhalangan. Terbaru kami mendapatkan surat yang dikirimkan dari Rutan KPK, dari ayah Mario Dandy, kalau diizinkan kami akan membacakan suratnya," ujar Andreas di persiangan, Selasa (25/7/2023).

Pasca majelis hakim mempersilahkan pembacaan surat dari Rafael, Andreas pun membacakan isi surat tertanggal 25 Juli 2023 di Jakarta tersebut.

Dalam suratnya, Rafael menginggung tentang proses hukum yang dijalani anaknya, Mario Dandy selaku terdakwa menjadi gilirannya menggunakan haknya selaku terdakwa menghadirkan saksi A De Charge, khususnya orangtuanya.

"Setelah berdiskusi dengan keluarga, intinya dapat kami sampaikan bahwa anak kami Mario Dandy tidak mempergunakan haknya menghadirkan orangtua sebagai saksi yang meringankan," jelas Andreas membacakan isi surat Rafael.

Rafael mengaku, peristiwa yang dialami anaknya itu membuat dia terpukul. Sebab, Mario Dandy sebagai terdakwa harus berhenti studinya dari Universitas Prasetya Mulia, yang mana Mario sejatinya masih muda dan begitu banyak cita-cita serta harapan dia pada Mario.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement