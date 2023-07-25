Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpol PP DKI Tertibkan 2.792 Alat Peraga Kampanye

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |13:00 WIB
Satpol PP DKI Tertibkan 2.792 Alat Peraga Kampanye
Satpol PP DKI Jakarta tertibkan alat peraga kampanye. (Dok Satpol PP DKI)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menertibkan ribuan media informasi alat peraga kampanye (APK) terkait partai politik (parpol) yang berbentuk spanduk, baliho, maupun banner di sejumlah sudut Ibu Kota.

Kepala Satpol PP DKI, Arifin mengatakan, penertiban tersebut dilaksanakan secara selektif berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan perizinan masa waktu penayangannya. Penertiban dilakukan untuk media informasi alat peraga atas nama masyarakat dari berbagai parpol yang dipasang tidak sesuai aturan Perda Nomor 8 Tahun 2007 terkait Ketertiban Umum.

"Berdasarkan data per tanggal 20 Juli 2023, terdapat beberapa partai politik yang masa tayangnya telah berakhir dan sudah mulai diturunkan petugas Satpol PP. Tercatat 2.792 lembar alat peraga terdiri dari 2.506 bendera dan 244 banner/spanduk diturunkan petugas hingga, Senin (24/7)," kata Arifin dalam keterangannya, dikutip, Selasa (25/7/2023).

Satpol PP DKI juga telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai atribut parpol yang masuk ke kanal pengaduan JAKI pada Juli sebanyak 465 laporan.

Arifin berharap, pemasangan alat peraga yang berhubungan dengan pemilu saat ini tetap mengikuti ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Pihak pemasang alat peraga tersebut juga diimbau memperhatikan atributnya yang sudah dipasang di tempat-tempat umum supaya tetap terjaga kondisinya.

"Agar tidak mengganggu estetika kota dan juga tidak membahayakan masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458/mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/519/3144729/manusia_silver_terjaring_razia_dihukum_bersihkan_toilet_umum-scdu_large.jpg
Manusia Silver Terjaring Razia Dihukum Bersihkan Toilet Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/338/3129795/satpol_pp-j6TG_large.jpg
Bongkar Tenda Pedemo RUU TNI di DPR, Kasatpol PP Ditegur Pramono!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/338/3105938/parkir_liar-oiQL_large.jpg
Marak Parkir Liar, Satpol PP DKI Ultimatum Pengusaha Restoran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3035085/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-bantah-lakukan-pelanggaran-disiplin-dWiLQn4Fwm.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti Bantah Lakukan Pelanggaran Disiplin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3034943/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-cacat-hukum-DSA7VXQcFK.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti : Cacat Hukum!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement