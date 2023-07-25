Mario Dandy Tertunduk saat Surat Rafael Alun Dibacakan di Persidangan

JAKARTA - Rafael Alun Trisambodo menyampaikan surat dari dalam Rutan KPK terhadap anaknya, Mario Dandy untuk dibacakan di persidangan kasus penganiayaan David Ozora. Mario tampak tertunduk saat mendengarkan isi surat dari ayahnya itu.

Berdasarkan pantauan, Mario tampak mengenakan kemeja berwarna putih lengan panjang dan celana panjang berwarna hitam. Saat surat dari Rafael dibacakan kuasa hukumnya di persidangan, Mario duduk di kursi terdakwa.

Mario Dandy tampak hanya tertunduk mendengarkan surat Rafale tersebut, yang mana salah satu isinya tentang pupusnya harapan keluarga pada Mario Dandy akibat peristiwa penganiayaan David Ozora. Rafael pun membahas tentabg tidak bersedianya menanggung restitusi anaknya tersebut.

Usai itu, Ketua Majelis Hakim, Alimin Ribut Sujono usai mendengar pernyataan dari kuasa hukum Mario, Andreas Nahot Silitonga yang tidak dapat menghadirkan saksi dalam sidang kali ini lantas menunda persidsngan pada pekan depan. Awalnya, Alimin menanyakan kepada tim kuasa hukum Mario, apakah saksi ahli A De Cahrge dapat dihadirkan dalam sidang lanjutan tersebut.