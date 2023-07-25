Rafael Alun Doakan Kesembuhan David Ozora

JAKARTA - Rafael Alun Trisambodo menyampaikan surat dari dalam Rutan KPK terhadap anaknya, Mario Dandy untuk dibacakan di persidangan kasus penganiayaan David Ozora pada Selasa (25/7/2023) ini. Salah satu isinya doa Rafael untuk kesembuhan David Ozora.

"Demikian surat ini kami sampaikan dengan harapan dan doa agar korban, ananda David semakin pulih dan sehat seperti sediakala," ujar pengacara Mario Dandy, Andreas Nahot S membacakan surat Rafael Alun di persidangan, Selasa (25/7/2023).

Dalam suratnya itu, Rafael lebih dahulu membahas tentang banyaknya cita-cita dan harapan yang ditaruh keluarga pada Mario Dandy. Namun, harapan tersebut harus sirna atas peristiwa yang dialami anaknya itu, yang mana membuat Mario Dandy harus putus studinya di salah satu Universitas di Indonesia.

Selain itu, isi surat tersebut menyatakan ketidakbersediaan keluarga dalam menanggung restitusi sebagaimana yang dimohonkan keluarga David Ozora pada Mario Dandy. Pasalnya, restitusi ditanggung oleh pelaku tindak pidana itu sendiri manakala pelaku sudah dewasa.

"Saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami, yaitu sudah tak ada kesangguapan dan tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Aset-aset kami sekeluagga dan rekening sudah diblokir oleh KPK dalam rangka penetapan saya sebagai tersangka sebuah tindak pidana dugaan gratifikasi," ungkap Rafael dalam suratnya.

