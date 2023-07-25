Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur Lepas Kontingen Daarul Quran ke Jambore Dunia Korsel

Ade Suhardi , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |13:22 WIB
Bacaleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur Lepas Kontingen Daarul Quran ke Jambore Dunia Korsel
Bacaleg Partai Perindo Ustadz Yusuf Mansur melepas kontingen Daarul Quran ke jambore dunia di Korsel. (MPI/Ade Suhardi)
BEKASI - Bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Perindo untuk DPR dapil DKI Jakarta - Jakarta Timur, Jam'an Nurchotib Mansur atau Ustadz Yusuf Mansur melepas kontingen pramuka pesantren Tahfizh Daarul Qur’an Jambore Dunia di Korea Selatan (Korsel). Pelepasan digelar di Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/7/2023).

"Alhamdulillah prestasi Daarul Qur'an dari masa ke masa luar biasa bahkan meningkat salah satu event yang kita ikuti secara internasional di antaranya adalah Jambore Pramuka," ujar Kepala Pimpinan Umum Daarul Qur'an Ustadz Yusuf Mansur di lokasi.

Bacaleg dari Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu meyebutkan, Jambore Pramuka internasional diikuti peserta dari 158 negara.

"Jadi ini jambore yang para pelajar juara nasional, dari kita ada 95 anak-anak, dari putri-putri 8 orang, semuanya kira-kira 103 orang yang di berangkat ke Korea. Doain anak-anak kita bisa tambah semangatnya. Mereka kan datang bukan sebagai pramuka biasa loh, tapi sebagai Pramuka yang hafal Quran," ucap Yusuf.

Nantinya, ia melanjutkan, akan terlihat ketika mereka di Korea. Mereka akan menjadi imam bagi peserta beragama muslim dari negara-negara lain. Tentunya bukan hanya bahasa Indonesia sehari-hari yang dipakai, bahasa Arab juga termasuk. Mereka juga akan memperkenalkan seni budaya seperti silat selama berada di sana.

