Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Emak-Emak di Bogor Motornya Dirampas dan Ditendang Begal, Polisi Cek Lokasi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |13:29 WIB
Emak-Emak di Bogor Motornya Dirampas dan Ditendang Begal, Polisi Cek Lokasi
Polisi cek lokasi begal yang menyasar emak-emak di Bogor. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Polisi mendatangi lokasi kejadian aksi begal motor terhadap emak-emak di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus begal ini masih dalam penyelidikan polisi.

"Barusan kita cek dalam rangka untuk memperjelas kemarin telah terjadi perampasan motor seorang ibu yang ada di kompleks ini, kejadiannya jam 4 pagi," kata Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanulang kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Penanganan selanjutnya sudah diserahkan kepada Polres Bogor. Pihaknya hanya mengumpulkan keterangan dari korban dan melihat TKP.

"Penanganannya kita serahkan ke Polres. Nanti kita bikin laporan polisi oleh si ibu. Kita sekarang ini melihat jelas TKP-nya dan kronologinya seperti apa. Makanya kita datang ke sini memperjelas bahwa kemarin itu telah terjadi perampasan motor," tuturnya.

Polisi juga mencari keterangan saksi-saksi, dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk membantu mengungkap identitas para pelaku.

"Nanti kita bantu penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi termasuk anaknya. Mungkin yang punya rumah CCTV, nanti kita bantu penyidik Polres untuk mengungkap kejadian ini," tuturnya.

Sebelumnya, detik-detik aksi begal motor yang menyasar emak-emak terjadi di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, terekam CCTV. Bahkan, korban sempat ditendang oleh pelaku ketika beraksi.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang perempuan yang tengah mengendarai motor dipepet dua pelaku yang berboncengan dari arah belakang. Korban yang seorang diri berhenti di pinggir jalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
begal Begal Motor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146976/begal-V6hD_large.jpg
Pulang Kerja, Pria di Bogor Ditendang Begal Lalu Motornya Dirampas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030317/rampas-motor-sejoli-di-depok-polisi-buru-5-pelaku-begal-sadis-WOQPQbB6jw.jpg
Rampas Motor Sejoli di Depok, Polisi Buru 5 Pelaku Begal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030307/kawanan-begal-sadis-rampas-motor-sejoli-korban-dibacok-dan-dipukuli-1m7UWR5SUS.jpg
Kawanan Begal Sadis Rampas Motor Sejoli, Korban Dibacok dan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/608/3014859/sadis-begal-motor-beraksi-di-medan-tangan-korban-nyaris-putus-dibacok-kIAfDoly3I.jpg
Sadis! Begal Motor Beraksi di Medan, Tangan Korban Nyaris Putus Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/338/3010800/polisi-buru-komplotan-pelaku-begal-ojek-online-di-cilincing-OWeapMqoM7.jpg
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/338/3008931/jatuh-dari-motor-saat-kabur-pelaku-begal-bonyok-dihajar-massa-di-bogor-oUYv6kbTMr.jpg
Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement