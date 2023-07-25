Emak-Emak di Bogor Motornya Dirampas dan Ditendang Begal, Polisi Cek Lokasi

BOGOR - Polisi mendatangi lokasi kejadian aksi begal motor terhadap emak-emak di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus begal ini masih dalam penyelidikan polisi.

"Barusan kita cek dalam rangka untuk memperjelas kemarin telah terjadi perampasan motor seorang ibu yang ada di kompleks ini, kejadiannya jam 4 pagi," kata Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanulang kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Penanganan selanjutnya sudah diserahkan kepada Polres Bogor. Pihaknya hanya mengumpulkan keterangan dari korban dan melihat TKP.

"Penanganannya kita serahkan ke Polres. Nanti kita bikin laporan polisi oleh si ibu. Kita sekarang ini melihat jelas TKP-nya dan kronologinya seperti apa. Makanya kita datang ke sini memperjelas bahwa kemarin itu telah terjadi perampasan motor," tuturnya.

Polisi juga mencari keterangan saksi-saksi, dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk membantu mengungkap identitas para pelaku.

"Nanti kita bantu penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi termasuk anaknya. Mungkin yang punya rumah CCTV, nanti kita bantu penyidik Polres untuk mengungkap kejadian ini," tuturnya.

Sebelumnya, detik-detik aksi begal motor yang menyasar emak-emak terjadi di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, terekam CCTV. Bahkan, korban sempat ditendang oleh pelaku ketika beraksi.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang perempuan yang tengah mengendarai motor dipepet dua pelaku yang berboncengan dari arah belakang. Korban yang seorang diri berhenti di pinggir jalan.