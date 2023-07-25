Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Emak-Emak Jadi Korban Begal: Motor Ditendang dan Diancam Pakai Celurit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:12 WIB
Cerita Emak-Emak Jadi Korban Begal: Motor Ditendang dan Diancam Pakai Celurit
Emak-emak korban begal motor (Foto: MPI)
BOGOR - Ningsih (51), korban begal motor di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor menceritakan detik-detik kejadian yang menimpanya. Salah satu pelaku diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit.

"Pelaku berdua yang belakang bawa celurit pakai kupluk kelihatan matanya aja gitu. Saya gak bisa ngenalin juga, gak bisa lihat pelat nomor juga," kata Ningsih kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Kata dia, peristiwa itu terjadi usai pulang mengantar suaminya berangkat bekerja dari Stasiun Bojonggede. Ketika masuk ke dalam kompleks, tiba-tiba dipepet oleh para pelaku yang berboncengan motor.

"Saya kan memang setiap Senin ngantar ayahnya ke Bojong berangkat ke Serang. Pas pulangnya nggak nyangka aja langsung ditikung, kaget juga sih. Sebenarnya kalau dia nggak bawa celurit, pengen saya tuh masih bertahan gitu ya. Cuma karena dia bawa celurit, saya takut. Jadi ya udah saya lepas aja, yang penting saya selamat," ungkapnya.

Dalam kejadian ini, perempuan paruh baya tersebut sempat berupaya mempertahankan motornya. Namun, pelaku menendangnya hingga terjatuh.

"Saya sih intinya mempertahankan motor saya jangan sampai diambil. Jadi karena mereka bawa celurit, jadi saya takut. Nggak ada sih (luka), cuma agak pusing, sama ini (bekas ditendang)," tutupnya.

Sebelumnya, detik-detik aksi begal motor yang menyasar emak-emak terjadi di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor terekam CCTV. Bahkan, korban sempat ditendang oleh pelaku ketika beraksi.

