HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pintu Air di Sungai Cisadane Jebol di Musim Kemarau, 4 Ribu Hektare Sawah Terancam Kering

Isty Maulidya , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:26 WIB
Pintu Air di Sungai Cisadane Jebol di Musim Kemarau, 4 Ribu Hektare Sawah Terancam Kering
Pintu Air Sungai Cisadane (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Lebih dari 4000 hektar sawah di sejumlah kecamatan wilayah Kabupaten Tangerang, terancam kering akibat jebolnya Pintu Air 10 yang mengakibatkan volime air Sungai Cisadane menyusut.

Kepala Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika mengatakan, setidaknya ada 4 empat kecamatan yang lahan sawahnya terancam kekeringan, karena sistem irigasi mereka mengandalkan aliran sungai.

"Kami mencatat seluas 4.666 hektare sawah terancam kering di empat Kecamatan, yakni Teluknaga, Kosambi, Sepatan dan Pakuhaji. Yang mana, wilayah pantura Tangerang ini memang mengandalkan Sungai Cisadane untuk pengairan sawah mereka," katanya, Selasa, (25/7/2023).

Saat ini, ia pun berharap agar debit air di Sungai Cisadane kembali normal, sehingga ancaman puso yang akan menghantui para petani tidak terjadi.

