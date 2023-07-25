Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawanan Perampok Bersenpi Satroni Minimarket, Uang Rp40 Juta Digasak

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:29 WIB
Kawanan Perampok Bersenpi Satroni Minimarket, Uang Rp40 Juta Digasak
Illustrasi (foto: freepick)
JAKARTA - Kawanan perampok diduga bersenjata api melancarkan aksinya di minimarket di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Alhasil, uang tunai sebesar Rp 40 juta dan barang-barang raib dibawa kabur perampok.

Salah satu karyawan minimarket, Ayu mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu, (23/7/2023) sekira pukul 22.00 WIB. Kata dia, terdapat lima orang pelaku saat itu.

"Waktu itu ada sekitar lima orang yang datang bersamaan menggunakan kendaraan," ucapnya Selasa, (25/7/2023).

Kata Ayu, salah satu pelaku langsung menggeruduk minimarket dan menodongkan pistol ke karyawan. Karyawan pun diminta untuk tidak berteriak.

"Pelaku bawa senjata api (pistol). Yang saya lihat itu ada lima orang pelaku," ucapnya.

Setelah mengancam dengan senjata api, para pelaku pun menggiring tiga karyawan yang ada di dalam toko. Para pelaku langsung membawa kabur uang Rp40 juta yang ada di dalam brangkas.

Halaman:
1 2
      
