Viral Perusakan Mobil di Sekitar Stadion Pakansari, Polisi Turun Tangan

BOGOR - Beredar video di media sosial aksi pengerusakan mobil di sekitaran Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kasusnya sedang ditangani lebih lanjut oleh Polres Bogor.

Video itu diunggah akun Instagram @cibinongviral. Dalam video terlihat minibus berwarna putih dengan sengaja sedang menabrak mobil lainnya.

Hal itu dilakukan berkali-kali hingga mobil mengalami kerusakan cukup parah. Tampak bagian depan mobil yang ditabrak ringsek dan kaca mobil pecah.

"Biarin, biarin kita ke rumahnya," ucap suara pria dalam video dikutip MNC Portal, Selasa (25/7/2023).

Belum diketahui pasti penyebab aksi pengerusakan tersebut. Namun, dalam keterangan video dinarasikan pengemudi itu diduga dalam kondisi mabuk.

Terpisah, Kapolsek Cibinong AKP Waluyo mengatakan kasus pengerusakan mobil dalam video yang beredar tersebut ditangani oleh Polres Bogor.