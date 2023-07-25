Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alasan Rumah di Tengah Tol Cijago Baru Digusur, Ganti Rugi Rp1,4 Miliar Baru Dibayarkan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:29 WIB
Alasan Rumah di Tengah Tol Cijago Baru Digusur, Ganti Rugi Rp1,4 Miliar Baru Dibayarkan!
Sebuah Rumah Bertahan di Tengah Proyek Tol Cijago/Antara
JAKARTA - Alasan rumah di tengah Tol Cijago baru Digusur dan ganti rugi Rp1,4 Miliar baru dibayarkan karena Badan Pertanahan Nasional Kota Depok baru merampungkan pemberian ganti rugi tersebut.

Sebelumnya, viral di media sosial sepetak rumah kokoh berdiri di atas gundukan tanah dengan ketinggian kurang lebih 10 meter di tengah proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 3B atau tepatnya di Pintu Tol Limo 2, Limo, Depok, Jawa Barat.

"Alhamdulillah semua pembayaran sudah diselesaikan, dan pembongkaran pada sore hari ini sudah mulai dilakukan," ujar Kepala BPN Depok Indra Gunawan, saat dihubungi MNC Portal.

Indra melanjutkan, persoalan rumah di tengah tol Cijago itu muncul akibat adanya persoalan yuridis. Tanah yang berdiri di tengah tol Cijago itu menyangkut 4 orang sekaligus, hingga persoalan ke ahli waris karena salah satu dari pemilik tanah itu sudah ada yang meninggal

"Memang ada persoalan terkait permasalahan fisik dan yuridis, memerlukan klarifikasi, karena persoalan ini mengait pada 4 orang, ada pak Imam Tain, Sukartini, Sukardi, dan Hudoyo almarhum," ujar Indra.

Sementara, total ganti rugi untuk luasan tanah yang berada di tengah tol tersebut dikatakan Indra sebesar Rp1,39 miliar. Milik Sukartini seluas 99 meter persegi dibayarkan Rp530 juta, sedangkan tanah yang di atasnya persis berdiri rumah diganti Rp862 juta.

Halaman:
1 2 3
      
