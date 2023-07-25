Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur Heru Budi Cek Hutan Kota Jadi Tempat Kumpul LGBT

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:43 WIB
Pj Gubernur Heru Budi Cek Hutan Kota Jadi Tempat Kumpul LGBT
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada Wali Kota Jakarta Timur untuk turun langsung melakukan pengecekan hutan kota di Makasar, Jakarta Timur yang diduga dijadikan tempat berkumpul kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

"Ya saya suruh mengecek Pak Wali Kota," kata Heru kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar memastikan bahwa saat ini hutan kota sudah dijaga secara ketat. Penjagaan ini juga sudah dikoordinasikan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Budhy Novian.

"Hari ini mulai dijaga mulai diawasi selama 24 jam terutama malam hari yang rawan," kata Anwar saat ditemui wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Selain itu, Anwar juga telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan piket jaga untuk seluruh fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasosfasum) yang ada di Jakarta Timur termasuk hutan kota.

Sehingga penjagaan juga dilakukan di beberapa titik misalnya, di sepanjang Jalan DI Panjaitan hingga Jalan Mayjen Setoyo.

"Jangan sampai pindah ke sebelah kiri gitu di mana di hutan kota yang ada di kelurahan kebon pala, Makasar itu kan rawan juga karena ada terminal bayangan," tutur dia.

Telusuri berita news lainnya
