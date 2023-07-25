Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengakuan Korban Sindikat Jual Ginjal di Kamboja: Mudah Lelah

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |17:16 WIB
Pengakuan Korban Sindikat Jual Ginjal di Kamboja: Mudah Lelah
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Tiga orang korban sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus jual beli ginjal, menyampaikan sejumlah keluhan akibat hilangnya salah satu ginjal yang dimilikinya.

Hal itu disampaikan saat menjalani tes kesehatan fisik dan psikologis dengan dokter Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya.

Satu dari tiga korban yang tidak dapat disebutkan identitasnya itu bercerita, bahwa telah melakukan operasi penjualan ginjal di Kamboja pada 25 Juni 2023.

"Hari ini cek lagi aja kesehatannya. Saya operasi tanggal 25 juni 2023," katanya dalam video yang diberikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (25/7/2023).

Dia menyebut meski belum ada keluhan parah, namun, dia mengaku akibat salah satu ginjalnya hilang dia mengalami sejumlah dampak salah satunya sering merasa lebih cepat lelah.

"Saat ini belum ada keluhan, mudah lelah aja, buang air kecil tidak ada kendala tapi sedikit berbusa," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Kombes Hery Wijatmoko mengatakan terus melakukan sejumlah tes kesehatan fisik dan psikologis pada tiga orang korban sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jual beli ginjal di Kamboja.

"Kebetulan kami juga akan mendampingi secara psikologis para pasien tersebut," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156196/dpr-ToSO_large.jpg
Oknum Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, DPR: Pecat dan Hukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058729/tppo-HR8a_large.jpg
Jual Beli Bayi di Depok Terbongkar, KPAI: Besarnya Ancaman TPPO bak Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057885/tppo-YRKd_large.jpg
TPPO Bayi di Depok, Transaksi Pakai Sistem Pre-Order Janjian saat Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057870/tppo-xdcb_large.jpg
Sasar WNA, Pelaku TPPO Bayi dari Depok ke Bali Raup Untung Rp20-25 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3047944/wni-J1EG_large.jpg
WNI Diduga Disekap dan Disiksa di Myanmar, Keluarga Lapor Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039362/dirtipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-Yo9D_large.jpg
Miris! 50 WNI Jadi Korban TPPO Modus PSK di Sydney, Kerugian Capai Rp500 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement