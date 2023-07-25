Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung Peningkatan Ekonomi Rakyat, Perindo Kembali Bagikan Gerobak untuk Pedagang

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |17:39 WIB
Dukung Peningkatan Ekonomi Rakyat, Perindo Kembali Bagikan Gerobak untuk Pedagang
Perindo membagikan gerobak di kantor DPP (foto: dok MPI/Dimas)
JAKARTA - Partai Perindo dikenal sebagai partai peduli rakyat kecil, tetap konsisten memperjuangkan penciptaan lapangan kerja Indonesia. Bahkan, Perindo hingga kini masih aktif membagikan modal usaha dan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan kali ini, Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra bersama Bacaleg DPRD Dapil 3 DKI Jakarta Indra Wu, dan Tjio Nofia Handayani secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada 5 pedagang di Kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Effendi mengatakan, program gerobak dan modal usaha merupakan satu dari sekian banyak upaya Partai Perindo untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan UMKM di Indonesia. Hal ini menjadi bukti kepedulian Partai Perindo bagi ekonomi rakyat, seperti tulisan di gerobak itu, "Peduli Ekonomi Rakyat".

"Tidak hanya menjelang Pemilu, namun dari awal partai ini berdiri sampai hari ini kita konsisten terus dekat dengan pedagang UMKM," kata Effendi kepada wartawan.

Effendi mengatakan, pihaknya membagikan lima gerobak kepada pedagang bakmi, ketoprak dan ayam bakar di wilayah Jakarta Utara. Para pedagang tersebut banyak yang mengeluh gerobaknya rusak hingga tak layak pakai.

