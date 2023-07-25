Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bagikan Gerobak ke Pedagang, Bacaleg Partai Perindo Dapil 3 DKI Jakarta: Semoga Semakin Semangat

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |17:53 WIB
Bagikan Gerobak ke Pedagang, Bacaleg Partai Perindo Dapil 3 DKI Jakarta: Semoga Semakin Semangat
Bacaleg Partai Perindo Dapil 3 DKI Jakarta Indra Wu bagikan gerobak ke pedagang. (MPI/Dimas Choirul)
A
A
A

 

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo DPRD Dapil 3 DKI Jakarta, Indra Wu, membagikan sejumlah gerobak kepada para pedagang di wilayah Jakarta Utara. Sebanyak 5 gerobak telah dibagikan secara simbolis di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

"Untuk sekian kalinya kita kembali memberikan gerobak-gerobak kepada pengusaha-pengusaha kecil khususnya UMKM, kita ngecek, kita survei, buat gerobak-gerobak mereka yang rusak," kata Indra kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Indra yang merupakan Bacaleg Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- mengatakan, pembagian gerobak ini merupakan langkah kerja nyata Perindo membangkitkan UMKM.

"Selain gerobak, kita memberikan asuransi kecelakaan gratis untuk mereka sebagai program perubahan dari Partai Perindo," ujarnya.

Indra berharap, para pedagang yang mendapatkan gerobak semangat untuk berdagang dan dapat meningkatkan pendapatannya.

"Mereka ini bisa memberikan contoh kepada pedagang-pedagang lain itu, dan mereka bisa dapat bersosialisasi bahwa kita menjadi Partai Perindo membantu usaha-usaha kecil," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement