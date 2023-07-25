Bagikan Gerobak ke Pedagang, Bacaleg Partai Perindo Dapil 3 DKI Jakarta: Semoga Semakin Semangat

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo DPRD Dapil 3 DKI Jakarta, Indra Wu, membagikan sejumlah gerobak kepada para pedagang di wilayah Jakarta Utara. Sebanyak 5 gerobak telah dibagikan secara simbolis di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

"Untuk sekian kalinya kita kembali memberikan gerobak-gerobak kepada pengusaha-pengusaha kecil khususnya UMKM, kita ngecek, kita survei, buat gerobak-gerobak mereka yang rusak," kata Indra kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Indra yang merupakan Bacaleg Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- mengatakan, pembagian gerobak ini merupakan langkah kerja nyata Perindo membangkitkan UMKM.

"Selain gerobak, kita memberikan asuransi kecelakaan gratis untuk mereka sebagai program perubahan dari Partai Perindo," ujarnya.

Indra berharap, para pedagang yang mendapatkan gerobak semangat untuk berdagang dan dapat meningkatkan pendapatannya.

"Mereka ini bisa memberikan contoh kepada pedagang-pedagang lain itu, dan mereka bisa dapat bersosialisasi bahwa kita menjadi Partai Perindo membantu usaha-usaha kecil," tuturnya.