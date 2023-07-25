Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiga Kecelakaan Terjadi di Tol Jagorawi, Sejumlah Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |17:53 WIB
Tiga Kecelakaan Terjadi di Tol Jagorawi, Sejumlah Orang Terluka
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Tiga kecelakaan berbeda terjadi ruas Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor. Beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, kecelakaan pertama terjadi di KM 33.200 sekira pukul 08.25 WIB. Kecelakan ini melibatkan dua mobil yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Kedua kendaraan di lajur 2 dari arah Jakarta. Pengemudi (mobil Nissan Almera) kecepatan tinggi mengantuk sehingga menabrak kendaraan (Toyota Rush) yang ada di depannya," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Hanya saja, dua orang mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

"Posisi akhir (Toyota Rush) normal, kendaraan (Nissan Almera) menyerong," jelasnya.

Kecelakaan kedua, lanjut Budi, terjadi di GT Ciawi 2 sekira pukul 10.50 WIB. Kejadian ini melibatkan tiga kendaraan yakno Suzuki Carry, pikap dan dump truk.

"Kendaraan dump truk dari arah Ciawi menuju Jakarta. Di TKP menurut pengakuan kendaraan Suzuki Carry dan pikap dalam proses transaksi gerbang, datang dump truk mengalami rem blonh dan menabrak Suzuki Carry dan pikap," tambahnya.

