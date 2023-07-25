Bagikan Gerobak ke Pedagang, Ci Mehong: Semoga Tambah Laris

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil DKI Jakarta 3, Tjio Nofia Handayani atau Ci Mehong membagikan sejumlah gerobak kepada para pedagang di wilayah Jakarta Utara. Sebanyak 5 gerobak telah dibagikan secara simbolis di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat Selasa (25/7/2023).

"Jadi kita benar-benar kerja aksi nyata kita turun ke lapangan. Melihat siapa yang butuh gerobak ini. Di sini kebetulan di daerah Dapil saya (Penjaringan, Jakarta Utara)," kata Ci Mehong kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Ci Mehong mengungkapkan, para pedagang tersebut sempat mengeluhkan gerobaknya rusak dan tidak layak pakai.

Selain itu, kepada para pedagang, Ci Mehong mengaku akan membantu memasarkan dagangannya melalui platform media sosial (medsos).

"Harapannya supaya mereka omzetnya tambah laris manis sehingga pendapatan mereka meningkat dari sebelumnya terus jadi mereka lebih sejahtera gitu," ujar Bacaleg Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.