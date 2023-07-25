Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Patuh Jaya, 18 Ribu Pengendara Kena Tilang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |18:17 WIB
Operasi Patuh Jaya, 18 Ribu Pengendara Kena Tilang
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu (foto: MNC Portal)
JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan penilangan terhadap 18.536 pengendara selama 14 hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2023.

Selain itu, petugas juga memberikan sanksi teguran terhadap 35.509 pengendaraa selama operasi yang digelar pada 10 hingga 23 Juli tersebut.

"Jumlah pengendara yang ditilang karena melanggar ada 18.536," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).

Dari 18.536 penilangan itu, sebanyak 8.683 pelanggaran ditindak dengan sistem tilang elektronik atau ETLE mobile dan statis. Sedangkan 9.853 pelanggaran lainnya ditilang secara manual oleh petugas.

Trunoyudo mengungkapkan dari belasan ribu pengendara yang ditilang, mayoritas pelanggaran berupa kendaraan roda dua melawan arus yakni sebanyak 5.473 pengendara.

Kemudian, untuk pelanggaran pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm SNI tercatat ada sebanyak 5.324 pelanggaran.

"Pengendara roda empat tidak menggunakan safety belt sebanyak 3.281 pelanggaran, lalu pengendara roda empat melanggar marka atau bahu jalan ada 2.975 pelanggaran," ucap Trunoyudo.

Disampaikan Trunoyudo, dari belasan pelanggaran itu, petugas juga turut menyita barang bukti berupa SIM, STNK, kendaraan bermotor hingga bukti elektronik.

