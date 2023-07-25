Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Gerobak Gratis dari Partai Perindo, Pedagang Bakmi: Sangat Membantu

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |18:39 WIB
Dapat Gerobak Gratis dari Partai Perindo, Pedagang Bakmi: Sangat Membantu
JAKARTA - Senyum semringah terpancar dari wajah Supinah, seorang pedagang bakmi di kawasan Tanah Pasir, Penjaringan, Jakarta Utara. Betapa tidak, dirinya baru saja mendapatkan gerobak usaha dari Partai Perindo.

Dengan penuh kegembiraan, lelaki paruh baya itu menyimpan sebuah harapan besar. "Semoga dagangan saya lancar," kata dia di Kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Supinah mengaku, sangat bersyukur mendapat bantuan gerobak. Pasalnya, circa 2018 Ia berdagang, dirinya belum memiliki gerobak sama sekali.

Sehari-hari, Supinah berdagang dengan menyewa gerobak milik orang lain yang kondisinya kurang layak untuk dipakai.

"Jadi berhubung saya engga punya apa-apa modal sedikit juga ga ada, nah ini ada bantuan dari Perindo. Sangat membantu," ucapnya.

Ia berharap, Partai Perindo terus konsisten membantu rakyat kecil, terutama para pedagang kaki lima. "Perindo tetap jaya biar sampai kapanpun," pungkasnya.

