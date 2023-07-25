Gelar Jalan Sehat, Relawan Buruh Siap Menangkan Ganjar Pranowo

JAKARTA - Gerakan relawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) bak gurita dalam menjangkau kantong-kantong buruh di berbagai wilayah.

Para pendukung Ganjar Pranowo itu tak hanya bergerak di pabrik-pabrik, namun menjangkau teritorial permukiman buruh.

Salah satu cara yang dilakukan GBB dengan mengadakan Jalan Sehat bersama ratusan masyarakat buruh di Komplek Rusun Marunda, Jakarta Utara.

"Bisa saya sampaikan, GBB mengadakan kegiatan jalan sehat yang melibatkan para buruh atau pekerja yang tinggal di rusun. Ini adalah awalan kami untuk melakukan kanvasing di sekitar 30 blok rusun Marunda," ujar Ketua Umum GBB, Lukman Hakim, Selasa (25/7/2023).

Lukman menjelaskan bahwa GBB akan menyasar ribuan suara buruh lainnya yang tinggal rusun Marunda, dengan cara membentuk struktur pemenangan di setiap blok.

Dia menjaskaan alasan menyasar Rusun Marunda karena wilayah tersebut dihuni oleh para buruh baik formal maupun informal yang menjadi fokus pengorganisiran GBB sebagai episentrum relawan sektor buruh Ganjar Pranowo.