Dapat Gerobak dari Perindo, Pedagang Bakmi di Penjaringan: Alhamdulillah Bisa Dagang Sendiri

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti acara penyerahan gerobak kepada para pedagang di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023). Pasalnya, di antara lima pedagang yang diberikan gerobak, terdapat satu pedagang yang mengaku besyukur akhirnya bisa berjualan mandiri.

Pedagang itu adalah Tajeri, warga Penjaringan, Jakarta Utara. Tajeri sangat bersyukur akhirnya memiliki gerobak sendiri. Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 melanda, Ia berhenti bekerja dan ikut membantu saudaranya berdagang bakmi.

"Mulai ikut jualan bakmi pas pandemi Covid-19," aku Tajeri kepada wartawan, Selasa.

Usai mendapatkan gerobak dari Partai Perindo, Tajeri berharap dapat meningkatkan produktifitasnya. Selain itu, juga menambah penghasilannya.