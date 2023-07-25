Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Gerobak dari Perindo, Pedagang Bakmi di Penjaringan: Alhamdulillah Bisa Dagang Sendiri

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |18:54 WIB
Dapat Gerobak dari Perindo, Pedagang Bakmi di Penjaringan: Alhamdulillah Bisa Dagang Sendiri
A
A
A

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti acara penyerahan gerobak kepada para pedagang di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023). Pasalnya, di antara lima pedagang yang diberikan gerobak, terdapat satu pedagang yang mengaku besyukur akhirnya bisa berjualan mandiri.

Pedagang itu adalah Tajeri, warga Penjaringan, Jakarta Utara. Tajeri sangat bersyukur akhirnya memiliki gerobak sendiri. Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 melanda, Ia berhenti bekerja dan ikut membantu saudaranya berdagang bakmi.

"Mulai ikut jualan bakmi pas pandemi Covid-19," aku Tajeri kepada wartawan, Selasa.

Usai mendapatkan gerobak dari Partai Perindo, Tajeri berharap dapat meningkatkan produktifitasnya. Selain itu, juga menambah penghasilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement