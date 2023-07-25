Polisi: Perempuan Pembajak Mobil Layanan Tol Positif Narkoba

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur mengungkapkan hasil observasi perempuan pelaku pembajak mobil layanan tol, JK (33) di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit.

Dalam hasil observasi dugaan penyalahgunaan narkoba, JK terbukti positif menggunakan narkoba jenis metamfetamin dan amfetamin.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Leonardus Simarmata menjelaskan JK saat diobservasi masih tidak terkendali. Ia menegaskan bahwa JK dikawal secara ketat dan dijaga di ruang isolasi RSKD Duren Sawit.

"Baru keluar hasilnya karena dari kemarin JK tidak terkendali sehingga perlu dijaga ketat di ruang isolasi. Secara lisan, disampaikan oleh tim medis Rumah Sakit, JK positif menggunakan narkoba," ujar Leo kepada awak media di Mapolres Metro Jakarta Timur, Selasa (25/7/2023).

Leo menjelaskan bahwa kandungan narkoba yang digunakan oleh JK yakni jenis amfetamin yakni ekstasi dan metamfetamin yakni sabu-sabu.

"Dari hasil observasi narkotika, pelaku positif menggunakan narkoba jenis metamfetamin dan amfetamin," tegas Leo.

Saat ini, Leo mengungkapkan kasus JK tengah diproses dan dalam ranah penyidikan. Ia mengungkapkan bahwa JK disangkakan dengan pasal kelalaian, pencurian, hingga lalu lintas.

"Yang pasti kemarin ada kelalaian juga terkait dengan lalu lintas, tetapi juga ada pencuriannya. Jadi menggunakan pasal 263 ya. Pencurian karena mengambil kendaraan dari Jasamarga," ujarnya.

Diketahui, Wanita pelaku pembajak mobil patroli jalan tol Jatiwaringin arah ruas tol Becakayu pada Minggu 23 Juli 2023 malam, JK (33) sempat berteriak meminta tolong saat diamankan.

JK yang terlihat panik karena menabrak dua mobil minibus berupa Honda Jazz dan Toyota Rush itu, berulang kali meneriakkan nama David Suta untuk meminta tolong.