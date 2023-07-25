Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

8 Tahun Berdagang, Nyai Edoh Kesampaian Punya Gerobak: Alhamdulillah Terima Kasih Perindo

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |19:52 WIB
A
A
A

JAKARTA - Senyum sumringah terpancar dari rawut wajah Nyai Edoh, pedagang ketoprak dan gado-gado di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pasalnya, dirinya baru saja mendapatkan bantuan gerobak dari partai Perindo.

"Bersyukur dapat gerobak Alhamdulillah mudah-mudahan ke depannya lebih maju," kata Nyai Edoh di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Nyai Edoh diketahui sudah berdagang selama delapan tahun. Sehari-harinya, Ia berjualan dengan bermodalkan lapak meja yang diatapi terpal seadanya.

Dengan adanya bantuan gerobak ini, Nyai Edoh mengaku sangat bersyukur. Sebab, adanya gerobak lebih mempermudah dirinya untuk menyimpan barang daganganya.

"Mudah-mudahan partai Perindo lebih maju ke depannya," ucap Dia.

Sementara itu, Misnah, salah seorang pedagang Bakmi ikut bersyukur mendapat bantuan gerobak dari Perindo. Pasalnya, dengan adanya gerobak ini, bisa menggantikan gerobak lamanya yang sudah tidak terpakai.

Ia berharap, gerobak baru ini bisa membawa berkah dan meningkatkan penjualannya. "Untuk partai Perindo, mudah-mudahan jadi semua lah calegnya," pungkasnya.

Partai Perindo dikenal sebagai partai peduli rakyat kecil, tetap konsisten memperjuangkan penciptaan lapangan kerja Indonesia. Bahkan, Perindo hingga kini masih aktif membagikan modal usaha dan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, program gerobak dan modal usaha merupakan satu dari sekian banyak upaya Partai Perindo untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan UMKM di Indonesia.

