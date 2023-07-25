Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kumpulkan Bacaleg se-Jakarta Utara, DPW Perindo Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu 2024

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |20:28 WIB
Kumpulkan Bacaleg se-Jakarta Utara, DPW Perindo Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu 2024
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jakarta mengumpulkan bakal calon legislatif (Bacaleg) se - Jakarta Utara dan pengurus pimpinan DPD dan DPC hingga tinggat Ranting di Kantor DPD Jakarta Utara pada Selasa (25/7/2023).

Ketua DPW Partai Perindo Jakarta Effendi Syahputra mengatakan pertemuan ini merupakan rapat koordinasi antara DPD, DPC dan Bacaleg DPRD DKI se-Jakarta Utara. Di mana rapat kordinasi ini menjadi upaya silahturahmi dan kekompakan kader Perindo.

"Jadi kita kumpulkan pengurus tingkat Kota Jakarta Utara, DPC, pengurus kecamatan dan caleg DPRD dari Jakarta Utara Dapil 2 dan Dapil 3. Ini tujuannya adalah sebagai ajang silatuhrahmi antara sesama bacaleg dan struktur," Kata Effendi saat di temui di lokasi.

"Jadi tidak ada lagi pengkotak-kotakan Bacaleg bekerja sendiri, struktur bekerja sendiri. Dengan acara ini justru diharapkan Bacaleg dengan struktur bekerja lebih solid lebih Bersama hingga bisa menjamin kemengan kita di Jakarta utara," Lanjutnya.

Effendi mengungkapkan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu akan terus berjuang dan menargetkan dua kursi dari Jakarta Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement