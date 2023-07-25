Kumpulkan Bacaleg se-Jakarta Utara, DPW Perindo Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu 2024

JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jakarta mengumpulkan bakal calon legislatif (Bacaleg) se - Jakarta Utara dan pengurus pimpinan DPD dan DPC hingga tinggat Ranting di Kantor DPD Jakarta Utara pada Selasa (25/7/2023).

Ketua DPW Partai Perindo Jakarta Effendi Syahputra mengatakan pertemuan ini merupakan rapat koordinasi antara DPD, DPC dan Bacaleg DPRD DKI se-Jakarta Utara. Di mana rapat kordinasi ini menjadi upaya silahturahmi dan kekompakan kader Perindo.

"Jadi kita kumpulkan pengurus tingkat Kota Jakarta Utara, DPC, pengurus kecamatan dan caleg DPRD dari Jakarta Utara Dapil 2 dan Dapil 3. Ini tujuannya adalah sebagai ajang silatuhrahmi antara sesama bacaleg dan struktur," Kata Effendi saat di temui di lokasi.

"Jadi tidak ada lagi pengkotak-kotakan Bacaleg bekerja sendiri, struktur bekerja sendiri. Dengan acara ini justru diharapkan Bacaleg dengan struktur bekerja lebih solid lebih Bersama hingga bisa menjamin kemengan kita di Jakarta utara," Lanjutnya.

Effendi mengungkapkan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu akan terus berjuang dan menargetkan dua kursi dari Jakarta Utara.