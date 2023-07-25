Terima Gerobak Perindo, Pedagang di Bogor: Sangat Membantu Sekali

BOGOR - Pedagang bubur ayam Iwan Firmansyah, mengaku senang mendapat bantuan gerobak gratis dari Partai Perindo. Bantuan tersebut dinilainya sangat membantu khususnya kepada pedagang kecil.

"Saya sangat senang banget, sangat membantu sekali khususnya pedagang kecil seperti saya," kata Firman kepada MNC Portal, Selasa (25/7/2023).

Iwan yang sudah berjualan bubur ayam selam 20 tahun berharap agar program Partai Perindo itu terus berlanjut untuk membantu rakyat kecil.

Diharapkan, Partai Perindo dapat memenangkan Pemilu 2024. Tak lupa, untuk selalu memperhatikan nasib rakyat kecil dan programnya tepat sasaran.

"Semoga Partai Perindo akan memenangakan di Pemilu 2024 dan selalu memperhatian rakyat kecil. Mudah-mudahan Partai Perindo tidak salah untuk membantu rakyat, mana rakyat yang pantas menerima atau yang tidak pantas menerima, harus tepat sasaran," harapnya.