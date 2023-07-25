Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Optimis Pada Pemilu 2024, Ini Strategi Bacaleg Perempuan Perindo Asal Jakarta Utara

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:02 WIB
Optimis Pada Pemilu 2024, Ini Strategi Bacaleg Perempuan Perindo Asal Jakarta Utara
A
A
A

JAKARTA - Menjelang pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) yang semakin dekat pada Februari 2024. Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPD Jakarta Utara telah mempersiapkan sejumlah upaya untuk memenangkan suara Perindo.

Salah satu Bacaleg Perempuan Perindo Jakarta Utara, Ani Kusumadewi mengatakan bahwa menjelang pemilu yang tinggal 7 bulan lagi, dirinya sangat optimis dengan sejumlah persiapan dan kordinasi yang telah dilakukan pengurus DPD hingga DPC.

"Tentunya kita para bacaleg diberikan pembekalan bagaimana kita berkoordinasi dan berkolaborasi untuk memenangkan suara Perindo di Jakarta Utara," Kata Ani saat ditemui di DPD Partai Perindo Jakarta Utara, Selasa (25/7/2023).

Ani mengatakan dalam upaya pemenangan nanti, pihaknya telah membuat strategi khusus. Salah satunya adalah menyuarakan emansipasi perempuan. Untuk itu dengan kehadiran bacaleg wanita di parlemen, dirinya akan menyuarakan hak wanita.

"Kita sudah diberikan kesempatan bahwa Perindo itu adalah partai yang ekslusif bagaimana kita diberikan ruang, kitab bisa berkreasi, kita bisa memberikan ide-ide bagaimana kita bisa memajukan Masyarakat Indonesia kedepannya," Ungkapnya.

"Dengan keberpihakan perempuan kedepan akan menjadi suatu kekuatan untuk Indonesia. Bahwa semua peraturan yang terkait dengan perempuan dan anak dan generasi muda dapat mengikuti Perempuan sebagai bagian eksekutor maupun penyempurnaan regulator," Lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement