Optimis Pada Pemilu 2024, Ini Strategi Bacaleg Perempuan Perindo Asal Jakarta Utara

JAKARTA - Menjelang pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) yang semakin dekat pada Februari 2024. Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPD Jakarta Utara telah mempersiapkan sejumlah upaya untuk memenangkan suara Perindo.

Salah satu Bacaleg Perempuan Perindo Jakarta Utara, Ani Kusumadewi mengatakan bahwa menjelang pemilu yang tinggal 7 bulan lagi, dirinya sangat optimis dengan sejumlah persiapan dan kordinasi yang telah dilakukan pengurus DPD hingga DPC.

"Tentunya kita para bacaleg diberikan pembekalan bagaimana kita berkoordinasi dan berkolaborasi untuk memenangkan suara Perindo di Jakarta Utara," Kata Ani saat ditemui di DPD Partai Perindo Jakarta Utara, Selasa (25/7/2023).

Ani mengatakan dalam upaya pemenangan nanti, pihaknya telah membuat strategi khusus. Salah satunya adalah menyuarakan emansipasi perempuan. Untuk itu dengan kehadiran bacaleg wanita di parlemen, dirinya akan menyuarakan hak wanita.

"Kita sudah diberikan kesempatan bahwa Perindo itu adalah partai yang ekslusif bagaimana kita diberikan ruang, kitab bisa berkreasi, kita bisa memberikan ide-ide bagaimana kita bisa memajukan Masyarakat Indonesia kedepannya," Ungkapnya.

"Dengan keberpihakan perempuan kedepan akan menjadi suatu kekuatan untuk Indonesia. Bahwa semua peraturan yang terkait dengan perempuan dan anak dan generasi muda dapat mengikuti Perempuan sebagai bagian eksekutor maupun penyempurnaan regulator," Lanjutnya.