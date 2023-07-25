Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Bantuan Gerobak Perindo, Pedagang Kupat Tahu: Semoga Semakin Maju

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:10 WIB
Dapat Bantuan Gerobak Perindo, Pedagang Kupat Tahu: Semoga Semakin Maju
Penyerahan bantuan gerobak Perindo. (Foto: Putra Ramadhani)
BOGOR - Partai Perindo kembali membagikan bantuan gerobak kepada para pedagang kecil. Kali ini, pembagian gerobak dilakukan di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Salah satu pedagang yang mendapat bantuan, Ulung, mengaku sangat senang dan bersyukur karena telah mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo.

"Saya sangat senang atas bantuan dari Partai Perindo," kata Ulung kepada MNC Portal, Selasa (25/7/2023).

Menurut pedagang kupat tahu itu, program bantuan gerobak ini sangat bagus karena membantu masyarakat khususnya para pedagang kecil.

Kumpulkan Bacaleg se-Jakarta Utara, DPW Perindo Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu 2024 

"Sangat membantu sekali," ungkapnya.

Diharapkan, program ini terus berjalan dan Partai Perindo amanah kepada masyarakat.

"Harapannya semoga maju dan amanah," tutupnya.

