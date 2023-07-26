Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keputusan Gegabah Raden Wijaya Nikahi Putri Cantik Raja Melayu

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |05:26 WIB
Keputusan Gegabah Raden Wijaya Nikahi Putri Cantik Raja Melayu
Raden Wijaya. (Foto: Wikimedia Commons/Wikipedia)
RADEN Wijaya menantu Raja Singasari Kertanagara memutuskan menikahi putri Raja Melayu bernama Dara Petak. Pernikahan dengan putri Raja Melayu yang lebih muda ini dilangsungkan usai pasukan Mongol berhasil dihalau. 

Di sisi lain, pasukan Singasari yang baru pulang dari Ekspedisi Pamalayu dibuat kaget dengan sudah runtuhnya kerajaan. Namun pasukan ini berhasil membawa oleh-oleh berupa dua putri Kerajaan Melayu, yakni Dara Jingga dan Dara Petak. Raja Melayu mengirimkan dua putrinya tanpa mengetahui bahwa Kertanagara telah meninggal dalam sebuah serangan Jayakatwang. 

Sajak Romantis Raden Wijaya saat Menikahi Gayatri 

Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanagara pun buru-buru menikahi sang putri raja Melayu yang muda. Sosoknya memang cantik, tapi upaya Raden Wijaya yang menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit dikategorikan gegabah. 

Earl Drake dalam bukunya "Gayatri Rajapatni : Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit" menyebut, Raden Wijaya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Takut dianggap melecehkan sekutu lama Singasari di Sumatra, ia tak berencana mengantar keduanya pulang.

Alhasil setelah menikahi Dara Petak, sang kakak Dara Jingga ia tawarkan kepada perwira seniornya. Ia hanya menerima satu lamaran, yakni kepada Dara Jingga. Langkah ini disebut gegabah dan terkesan terburu-buru. 

Memang sebagai raja, memiliki lebih dari satu istri memang diperkenankan. Tetapi biasanya perkawinan semacam itu hanya dilakukan untuk alasan-alasan yang berhubungan dengan kedinastian saja. 

Dalam hal Raden Wijaya yang sedang mendirikan sebuah dinasti baru di masa krisis, amatlah penting baginya untuk mengukuhkan integritasnya dengan mempererat jalinannya dengan keluarga ternama dari raja terdahulu, Kertanagara. 

Dibandingkan dengan keluarga Raden Wijaya, dalam silsilah keluarga ini ada lebih banyak darah ningrat dari raja-raja masa lalu. Raden Wijaya pun telah menikah dengan putri sulung Kertanagara bernama Tribhuwana. 

Bahkan ia berambisi sedang menimbang-nimbang untuk menikahi putri Kertanagara lainnya demi mempertegas benang merah di antara kedua dinasti. Namun, ia dipusingkan oleh hubungannya dengan seorang putri rendahan yang bukan Jawa.

