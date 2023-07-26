Sesalkan Tulisan Depok di Gua Hira, Ketua MUI: Tempat Suci Jangan Disamakan dengan Kolong Jembatan!

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyayangkan dengan aksi vandalisme yang diduga dilakukan warga negara Indonesia (WNI) di Gua Hira di Jabal Nur, Arab Saudi, yang merupakan tempat bersejarah bagi umat Muslim.

Diberitakan sebelumnya, pelaku vandalisme yang diduga sebagia WNI menuliskan kata 'Depok' beserta sejumlah nama asli orang Indonesia di Gua Hira. Aksi vandalisme itu menjadi viral dan mendapat kecaman dari warganet Tanah Air.

"MUI tentu sangat menyayangkan kejadian tersebut. Itu tempat suci Jangan samakan dengan yang di pinggir kolong jembatan terus ditulis-tulis sedih banget dengernya," kata Ketua MUI Lukmanul Hakim kepada wartawan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Dia pun mengimbau kepada warga negera Indonesia untuk tidak lagi melakukan aksi vandalisme di tempat-tempat umum. Terlebih bagi mereka yang tengah menjalani ibadah haji dan umrah di Arab Saudi.

"Yang sudah melakukan itu bertobatlah karena itu sangat tidak bagus dan tidak baik kita juga menyayangkan terjadinya vandalisme di gua Hira itu,"kata dia.