Viral Salju Turun di Grasberg Papua, Ini Kata BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa fenomena turunnya salju di Grasberg, Puncak Jaya, Mimika, Papua adalah fenomena yang terjadi setiap tahun. Pakar BMKG mengatakan bahwa fenomena temporer ini biasanya terjadi pada Juni, Juli, dan Agustus.

“Bahwa kejadiannya temporer tiap tahun di bulan Juni, Juli, Agustus pernah juga terjadi bulan Oktober, November,” terang Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto kepada MNC Portal Indonesia, dikutip Rabu (26/7/2023).

Sebelumnya, ramai di media sosial karyawan PT Freeport Indonesia membagikan momen salju turun di Grasberg. Bahkan, dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial para karyawan ini terlihat memakai pakaian berlapis untuk menjaga kondisi tubuh tetap hangat.

Guswanto mengatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi dengan PT Freeport Indonesia bahwa kejadian yang dibagikan di Media Sosial itu terjadi pada hari Kamis 20 Juli 2023 pukul 17.00 WIT. Kejadian itu, kata Guswanto, belum terjadi lagi hingga hari ini.

“Hal ini setelah kami konfirmasi dengan orang Freeport untuk kejadian yang dikirim di medsos info kejadiannya sore sekitar jam 17.00 WIT hari Kamis tanggal 20, belum terjadi lagi sampai hari ini,” jelasnya.