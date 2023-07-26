Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bidik Pencucian Uang Panji Gumilang, Bareskrim Periksa 2 Komisaris

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |08:26 WIB
Bidik Pencucian Uang Panji Gumilang, Bareskrim Periksa 2 Komisaris
Panji Gumilang/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan TPPU Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, hari ini, Rabu (26/7/2023).

Keduanya adalah, AFA yang merupakan Komisaris PT Samudra Biru Mangun Kencana dan memiliki hubungan dengan Panji Gumilang sebagai anggota.

Selanjutnya, MYR sebagai Komisaris utama PT. Samudra Biru Mangun Kencana yang juga memiliki hubungan dengan Panji Gumilang sebagai anggota.

"Rabu tanggal 26 Juli 2023 akan dijadwalkan pemeriksaan klarifikasi," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023.

Setelah memeriksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut, yakni kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Selain itu, Dit Tipideksus Bareskrim Polri juga tengah mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Panji Gumilang.

Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama.

Laporan atas Panji Gumilang itu teregister dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036857/4-fakta-puluhan-warga-jambi-terafiliasi-jaringan-nii-ada-asn-ASiE9npVnl.jpg
4 Fakta Puluhan Warga Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Ada ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036362/30-orang-warga-sarolangun-jambi-terafiliasi-jaringan-nii-satu-di-antaranya-asn-QyArO2q8Cw.jpg
30 Orang Warga Sarolangun Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Satu di Antaranya ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036361/30-orang-warga-sarolangun-jambi-terafiliasi-jaringan-nii-semuanya-asli-sarolangun-FqZVkkx5tp.jpg
30 Orang Warga Sarolangun Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Semuanya Asli Sarolangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913324/terungkap-panji-gumilang-pinjam-rp73-miliar-pakai-nama-ponpes-al-zaytun-namun-untuk-pribadi-RL0J2rFTCi.jpg
Terungkap! Panji Gumilang Pinjam Rp73 Miliar Pakai Nama Ponpes Al Zaytun, Namun untuk Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913298/ditetapkan-tersangka-tppu-bareskrim-panji-gumilang-punya-5-identitas-bY3PeapNXK.jpg
Ditetapkan Tersangka TPPU, Bareskrim: Panji Gumilang Punya 5 Identitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913261/breaking-news-bareskrim-tetapkan-panji-gumilang-tersangka-kasus-pencucian-uang-n6KZiQw5FM.jpg
Breaking News! Bareskrim Tetapkan Panji Gumilang Tersangka Kasus Pencucian Uang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement