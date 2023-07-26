Ipda Irfan Urane Azis, Putra Eks Kapolri Idham Azis Peraih Adhi Makayasa Dilantik Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan empat penghargaan terbaik atau Adhi Makayasa kepada para lulusan terbaik perwira TNI dan Polri.

Penghargaan itu diberikan Jokowi dalam upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan pelantikan perwira Polri tahun 2023 yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Juli 2023.

Peraih Adhi Makayasa dari masing-masing akademi, yakni Letnan Dua Sawung Setiawan (dari Akmil), Letnan Dua Pelaut Hermawan Burhanudin Tri Putro, (dari AAL), Letnan Dua Penerbang Muhammad Galuh Safari Rahma (dari AAU) dan Inspektur Polisi Dua Irfan Urane Azis (dari Akpol).

Sekadar diketahui, Irfan Urane Azis adalah merupakan putra dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis.

Selain memberikan Adhi Makayasa, Jokowi juga melantik dan mengambil sumpah para calon perwira remaja (capaja) yang berjumlah 833 orang dari matra TNI dan Kepolisian.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 52/TNI Tahun 2023 dan Surat Keputusan Presiden Nomor 53/Polri Tahun 2023.

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ujar Jokowi.