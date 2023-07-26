Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lantik 833 Perwira TNI-Polri, Jokowi : Tugas Saudara Tidak Mudah Jaga Stabilitas Negara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:44 WIB
Presiden Jokowi/ Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi/ Biro Pers Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat dan rasa bangganya atas pelantikan para perwira remaja TNI dan Polri. Pelantikan dan pengambilan sumpah digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Juli 2023.

"Pertama atas nama pribadi rakyat bangsa dan negara saya menyampaikan selamat atas pelantikan saudara-saudara perwira TNI dan Polri pada pagi hari ini. Saya bangga melantik saudara sekali para Perwira Muda.

“Satria Muda yang berani percaya diri dan optimis yang selalu siap menjadi pemersatu bangsa serta bekerja dan mengabdi untuk kemajuan bangsa dan negara," kata Jokowi dalam amanatnya.

Jokowi melanjutkan, bahwa para perwira TNI dan Polri usai dilantik bakal memulai perjalanan pengabdian yang nyata membuktikan kemampuan dan kesetiaan dalam mengemban tugas negara dalam melayani masyarakat bangsa dan negara.

"Tugas saudara-saudara tidak mudah, tidak mudah menjaga stabilitas keamanan negara, menjaga tegaknya NKRI, meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa," kata Jokowi.

Ditambahkan Jokowi, perwira yang baru dilantik nantinya akan menghadapi situasi yang sangat berbeda.

Saat ini, katanya, dunia mengalami perubahan yang sangat cepat dengan teknologi yang sangat pesat, geopolitik yang sangat dinamis. Oleh karena itu, hal tersebut harus disikapi secara tepat dan cepat.

"Dunia kemiliteran dan kepolisian juga berubah cepat. Kita tidak boleh ketinggalan. Amati terus perkembangan teknologi, siapkan diri terhadap ancaman yang juga menggunakan teknologi. kita harus mampu menjalankan tugas dengan baik," kata Jokowi.

Jokowi juga mengimbau kepada perwira TNI dan Polri yang baru dilantik untuk terus belajar menempa kemampuan dan keahlian menguasai pengetahuan dan teknologi dan terus berinovasi.

