Dugaan Korupsi Jalur Kereta Api, KPK Periksa Menteri Budi Karya dan Sekjen Kemenhub

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto diperiksa KPK, hari ini,Rabu (26/7/2023).

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, Budi Karya dan Novie Riyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa-Sumatera, tahun anggaran 2018-2022.

Keduanya juga sudah hadir memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah tersebut sekira pukul 07.30 WIB.

"Kami mengkonfirmasi bahwa betul KPK hari ini memanggil sebagai saksi Menteri Perhubungan dan juga Sekjen Kemenhub. Keduanya sudah hadir di Gedung KPK di C1," kata Ali Fikri di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

KPK memeriksa Budi Karya Sumadi dan Novie Riyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau ACLC di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Kavling C1, Jakarta Selatan. Ali menjelaskan, pemeriksaan Budi dan Novie di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi karena keduanya hadir di luar jadwal panggilan yang sudah ditentukan KPK.

"Kenapa dilakukan pemeriksaan di Gedung C1 tentu karena ini kan diluar jadwal yang sudah ditentukan. Di K4 (Gedung Merah Putih KPK) ruangannya sudah dipakai untuk satgas lainnya. Tapi intinya tetap di Gedung KPK," tutup Ali.