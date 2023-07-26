Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Senjata Pusaka Milik Prabu Jayabaya, Ada Tombak Kiai Bimo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:47 WIB
Daftar Senjata Pusaka Milik Prabu Jayabaya, Ada Tombak Kiai Bimo
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Deretan daftar senjata pusaka milik Prabu Jayabaya bakal diulas. Hal ini dikarenakan, dia merupakan raja kerajaan termasyur di Indonesia.

Pada masa kepemimpinannya, Prabu Jayabaya berhasil menyatukan wilayah Jenggala dan Kediri. Adapun Kejayaan yang dibawa Prabu Jayabaya pada Kerajaan Kediri tidak serta merta didapatkan begitu saja.

Layaknya raja-raja lain pada zaman kerajaan, Prabu Jayabaya juga memiliki pusaka yang digunakan untuk membantu dirinya membawa kejayaan bagi kerajaannya.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah daftar senjata pusaka milik Prabu Jayabaya:

1. Trisula Wedha Jayabaya

Trisula Wedha Jayabaya merupakan senjata yang menjadi filosofi kepemimpinan Prabu Jayabaya. Trisula adalah senjata tajam berujung tiga yang dimana dalam tradisi Hindu, trisula merupakan senjata dari Dewa Siwa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/1/3161637//menbud_fadli_zon_sertifikasi_kurator_keris-PdFT_large.jpeg
Hadiri Rakernas ke-2 SNKI, Menbud Tegaskan Pentingnya Strategi Majukan Budaya Keris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/1/3150798//menbud_tutup_jambore_nasional_keris-IQoA_large.jpg
Menbud Fadli Zon Dorong Kreasi dan Literasi Jadi Bagian Penting Upaya Pelestarian Keris 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147613//keris-6o8i_large.jpg
Kiai Sengkelat Keris Sakti Sunan Kalijaga yang Mampu Menangkap Kilat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/337/3145797//illustrasi_keris-UKrE_large.jpg
5 Keris Sakti Terkuat dari Tanah Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/337/3096230//ramalan_jayabaya-9oz2_large.jpg
Apa Arti Datangnya Zaman Kolosubo di Ramalan Jayabaya 2025? Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093649//keris-0Fef_large.jpg
Kegagalan Kutukan Keris Ken Arok hingga Lenyap di Kawah Gunung Kelud
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement