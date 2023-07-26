Daftar Senjata Pusaka Milik Prabu Jayabaya, Ada Tombak Kiai Bimo

JAKARTA- Deretan daftar senjata pusaka milik Prabu Jayabaya bakal diulas. Hal ini dikarenakan, dia merupakan raja kerajaan termasyur di Indonesia.

Pada masa kepemimpinannya, Prabu Jayabaya berhasil menyatukan wilayah Jenggala dan Kediri. Adapun Kejayaan yang dibawa Prabu Jayabaya pada Kerajaan Kediri tidak serta merta didapatkan begitu saja.

Layaknya raja-raja lain pada zaman kerajaan, Prabu Jayabaya juga memiliki pusaka yang digunakan untuk membantu dirinya membawa kejayaan bagi kerajaannya.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah daftar senjata pusaka milik Prabu Jayabaya:

1. Trisula Wedha Jayabaya

Trisula Wedha Jayabaya merupakan senjata yang menjadi filosofi kepemimpinan Prabu Jayabaya. Trisula adalah senjata tajam berujung tiga yang dimana dalam tradisi Hindu, trisula merupakan senjata dari Dewa Siwa.