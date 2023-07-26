Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Kembali Tangkap Dua Orang Terkait OTT Pejabat Basarnas, Total Kini Ada 10

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |11:18 WIB
KPK Kembali Tangkap Dua Orang Terkait OTT Pejabat Basarnas, Total Kini Ada 10
Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri (foto: dok MNC Portal/Arie)
JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan dua orang hasil dari tindaklanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pejabat Basarnas. Saat ini, total ada 10 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Kami update informasi terakhir dari teman-teman ada sekitar 10 orang yang sudah ada di Gedung Merah Putih KPK dan dalam permintaan keterangan oleh tim KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Selain 10 orang, tim KPK juga berhasil mengamankan uang tunai yang ditaksir jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan suap proyek pengadaan alat pendeteksian korban reruntuhan di Basarnas RI tahun 2023. Saat ini, tim masih mengonfirmasi uang-uang tersebut.

"Termasuk pertanyaan soal barbuk uang, iya kami mengkonfirmasi ada barang bukti uang tunai. Saat ini kami masih melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang ditangkap," beber Ali.

"Hal itu untuk memastikan apakah barang bukti itu betul ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang kami sedang lakukan permintaan keterangan tersebut," sambungnya.

