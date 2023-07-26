OTT KPK, Status Hukum Pejabat Basarnas Ditentukan Hari Ini

JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total mengamankan 10 orang hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Cilangkap dan Bekasi, pada Selasa, 25 Juli 2023. Salah satu pihak yang diamankan dalam OTT tersebut yakni Pejabat Basarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Letkol Adm Afri Budi Cahyanto dan sembilan orang lainnya di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. KPK akan segera menentukan status hukum Pejabat Basarnas serta pihak lainnya yang terjaring OTT tersebut pada siang ini.

"Sesuai ketentuan tentu kan 1x24 jam, maka siang ini kami lakukan gelar perkara untuk menentukan hasil dari seluruh kegiatan tangkap tangan dimaksud," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Ali berjanji bakal menguraikan secara detail kronologi OTT terhadap pejabat Basarnas tersebut. Pun demikian terhadap status para pihak yang terjaring dalam OTT itu. KPK akan mengumumkannya lewat konferensi pers, hari ini.

"Kesimpulan dari proses tersebut baru kami sampaikan kpada masyarakat dan juga teman-teman. Jadi ditunggu dulu kami masih lakukan proses permintaan keterangan dan menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan tangkap tangan dimaksud," ucap Ali.