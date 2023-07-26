4 Daftar Peraih Adhi Makayasa 2023

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan empat penghargaan terbaik (Adhi Makayasa) kepada para lulusan terbaik perwira TNI dan Polri. Hal tersebut diberikannya dalam upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan pelantikan perwira Polri tahun 2023 yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Juli 2023.

Adhi Makayasa merupakan penghargaan tahunan bagi lulusan terbaik dari setiap matra TNI dan Polri. Penerima penghargaan ini yaitu mereka yang mampu menunjukkan prestasi terbaik di tiga aspek: akademis, jasmani, dan kepribadian atau mental. Penganugerahan Adhi Makayasa lazimnya diserahkan oleh Presiden RI dalam upacara Prasetya Perwira (Praspa) dan Sumpah Perwira TNI/Polri

AAU merupakan akademi TNI pertama yang menggelar upacara penutupan pendidikan sekaligus wisuda Taruna pada 2023. Upacara berlangsung di Gedung Sabang-Merauke Kampus AAU, Yogyakarta, Jumat (7/7/2023), dipimpin KSAU Marsekal TNI Laksdya TNI Fadjar Prasetyo.

Secara keseluruhan tercatat 102 Taruna dan 12 Taruni AAU tahun ini. Satu Taruna merupakan lulusan National Defense Academy (NDA) di Jepang atas nama Firjatullah Radita Putra.

Berikutnya AAL yang menggelar Penutupan Pendidikan (Tupdik) dan Wisuda Sarjana Taruna AAL Angkatan di Gedung Maspardi, AAL, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/7/2023).

AAL meluluskan 94 calon perwira TNI AL terdiri atas 84 orang Taruna dan 10 Taruni. Perinciannya, 32 dari Korps Pelaut, 12 Korps Teknik, 13 Korps Elektronika, 15 Korps Suplai, dan 22 Korps Marinir.

Sementara itu, Akmil mewisuda 356 Taruna Akmil Tingkat IV Tahun Ajaran 2022-2023 di Gedung Lili Rochly, Akmil, Magelang, Kamis (13/7/2023). Upacara dipimpin KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dengan dihadiri sejumlah pejabat teras TNI AD antara lain Pangkostrad, Dankodiklatad, Pangdam IV/Diponegoro, dan Gubernur Akmil.