Pejabat Basarnas Terjaring OTT KPK, Mabes TNI Buka Suara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total mengamankan 10 orang hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Cilangkap dan Bekasi pada Selasa 25 Juli 2023 kemarin. Salah satunya, Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kepala Basarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Merespons hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono menegaskan, proses hukum akan terus berjalan. Hal tersebut sesuai dengan komitmen Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

"Sesuai komitmen Panglima TNI, semua pelanggaran hukum lanjutkan sesuai prosedure hukum yang berlaku," kata Julius kepada wartawan, Rabu (26/7/2023).

Sebagai informasi, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Letkol Adm Afri Budi Cahyanto dan sembilan orang lainnya di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. KPK akan segera menentukan status hukum Pejabat Basarnas serta pihak lainnya yang terjaring OTT tersebut pada siang ini.

"Sesuai ketentuan tentu kan 1x24 jam, maka siang ini kami lakukan gelar perkara untuk menentukan hasil dari seluruh kegiatan tangkap tangan dimaksud," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu.

Ali berjanji bakal menguraikan secara detail kronologi OTT terhadap Pejabat Basarnas tersebut. Begitu juga terhadap status para pihak yang terjaring dalam OTT. KPK akan mengumumkannya lewat konferensi pers, hari ini.

