Visi Perubahan ala Anies Baswedan yang Didengungkan di Pilpres 2024

JAKARTA - Juru bicara capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra menjelaskan mengenai visi perubahan ala Anies Baswedan. Di mana, visi itu sempat menuai penolakan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Pernyataan Luhut mengenai ketidaksetujuannya itu diungkapkan Luhut dalam acara NCBC Nickel Conference di Jakarta, Selasa 25 Juli 2023. Bahkan, pernyataan serupa juga pernah dikatakan Luhut pada Mei 2023.

Menurut Surya Tjandra, narasi ketidaksetujuan Luhut tersebut tidak perlu terus-menerus dilontarkan di setiap kesempatan. Lagi pula, tidak benar jika framing jika Anies menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.

“Setiap pergantian pemerintahan pasti akan ada kerja dan program yang harus berlanjut, dan Anies membuktikan itu di DKI Jakarta. Perubahan dibutuhkan karena faktanya, bahkan dari berbagai program “yang harus dilanjutkan” versi LBP itu bukan tanpa masalah,” kata Surya Tjandra saat dihubungi, Rabu (26/7/2023).

Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) itu mencontohkan soal program digitalisasi di Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Anies adalah kepala daerah yang terdepan, karena hampir seluruh pelayanan publik di DKI Jakarta saat ini berbasi digital.

Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Wamen ATR/ BPN, teroboson penting yang dilakukan Anies adalah program JakartaSatu, yang menggabungkan data pembangunan berbagai dinas Pemprov DKI dengan data persil Kantor Wilayah ATR/BPN.

“Ini adalah terobosan penting dari kebijakan satu peta, yang sesungguhnya dicanangkan Pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, tetapi tidak juga terlaksana sampai sekarang. Baru DKI di bawah Anies yang melaksanakannya secara konkret, dan menjadi model untuk daerah lain,” ujarnya.