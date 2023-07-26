Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Bacapres Perindo Ganjar Pranowo, Relawan Jokowi: Lanjutkan Estafet Pembangunan!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |14:31 WIB
Dukung Bacapres Perindo Ganjar Pranowo, Relawan Jokowi: Lanjutkan Estafet Pembangunan!
Ganjar Pranowo (Foto : Antara)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah relawan Jokowi menyatakan mendukung Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Alasannya, Ganjar diyakini dapat melanjutkan tongkat estafet pembangunan yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Relawan Ganjar untuk Rakyat (GUNTUR) Teguh Eko Prastyono mengatakan pada Pilpres 2014 dan 2019 dirinya tergabung dalam Relawan Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) yang mendukung pencapresan Jokowi.

"Jauh sebelumnya, saya adalah relawan baju kotak-kotak yang mendukung Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu," kata Eko saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2023).

Karena konsistensinya mendukung Jokowi, Eko mengklaim sangat mengetahui siapa saja yang benar-benar mendukung Jokowi menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

"Tentunya sebagai partai pengusung, PDIP di mana Ganjar Pranowo sebagai salah satu kader terbaiknya mendukung penuh kepemimpinan dan kebijakan Presiden Jokowi," ujar Eko.

"Jadi bukan dukungan transaksional seperti yang dilakukan partai-partai lain atau elit politik lainnya. Dukungan yang diberikan Ganjar kepada Jokowi nothing to lose, tanpa beban," sambungnya.

Terpenting, lanjut Eko, dukungan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah yaitu menyelaraskan program pembangunan di daerahnya dengan program pemerintah pusat di bawah komando Presiden Jokowi.

Selain itu, Eko melihat ada kesamaan antara Jokowi dengan Ganjar, yaitu merakyat alias dekat dengan rakyat dan mengedepankan kepentingan rakyat.

"Secara ikatan emosional keduanya juga sangat dekat. Jadi hanya Ganjar yang memahami situasi kebatinan dan apa yang diinginkan Jokowi untuk rakyat Indonesia. Apalagi mereka dari partai yang sama," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
