Usai Bertemu TGB, Seluruh Relawan Jokowi Dipastikan Dukung Bacapres Perindo Ganjar Pranowo

JAKARTA - Ketua Umum Kibar Indonesia La Ode Budi memastikan seluruh relawan Jokowi akan mendukung penuh Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Sepak terjang Ganjar Pranowo yang tidak diragukan lagi di bidang birokrasi pemerintahan atau ekskutif dan legislatif menjadi alasan utama dukungan tersebut diberikan.

Hal tersebut disampaikan La Ode Budi seusai melakukan silaturahmi delapan ketum organ relawan pendukung Jokowi dengan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2023.

"Relawan Jokowi hampir semua mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden ke-8. Dukungan tersebut berdasarkan kajian yang kritis rasional," kata La Ode dalam keterangan resminya, Rabu (26/7/2023).

Ia menjelaskan, Ganjar memiliki pengalaman mumpuni karena pernah menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jateng masing-masing selama dua periode. "Di bawah kepemimpinan Ganjar, infrastruktur jalan di Jateng dibangun dengan baik dan Jokowi sendiri yang memberikan testimoni," ujar La Ode.

Selama menjabat sebagai Gubernur Jateng, diakui La Ode, Ganjar telah membuktikan diri dengan berbagai pencapaian dan penghargaan.

Antara lain, Pemprov Jateng di bawah komando Ganjar berhasil meraih penghargaan tiga kali berturut-turut dari Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk mewujudkan masyarakat Jateng yang sejahtera dan berdikari.

Pemrov Jateng juga mendapatkan penghargaan terbaik dalam pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN).