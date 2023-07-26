Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSN : Elektabilitas Partai Perindo Capai 5,2%

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |14:48 WIB
Survei LSN : Elektabilitas Partai Perindo Capai 5,2%
Hasil survei LSN teranyar menunjukkan elektabilitas Partai Perindo mencapai 5,2%. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) teranyar menunjukkan elektabilitas Partai Perindo mencapai 5,2%. Hasil survei LSN tersebut menunjukkan Partai Perindo menjadi partai politik (parpol) nonparlemen yang akan tembus ke Senayan.

Survei LSN itu digelar pada pada 10 sampai 19 Juli 2023 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang telah berumur minimal 17 tahun (memiliki e-KTP).

"Partai Perindo dengan perkembangan elektabilitasnya saat ini kelihatannya akan menjadi satu-satunya partai non parlemen yang bakal tembus ke Senayan," kata Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry, dalam keterangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement