Survei LSN : Elektabilitas Partai Perindo Capai 5,2%

JAKARTA - Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) teranyar menunjukkan elektabilitas Partai Perindo mencapai 5,2%. Hasil survei LSN tersebut menunjukkan Partai Perindo menjadi partai politik (parpol) nonparlemen yang akan tembus ke Senayan.

Survei LSN itu digelar pada pada 10 sampai 19 Juli 2023 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang telah berumur minimal 17 tahun (memiliki e-KTP).

"Partai Perindo dengan perkembangan elektabilitasnya saat ini kelihatannya akan menjadi satu-satunya partai non parlemen yang bakal tembus ke Senayan," kata Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry, dalam keterangannya.