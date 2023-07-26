Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerja Sama dengan Media Asia Hongkong, Hary Tanoe : Akan Direalisasikan Secepatnya

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |15:18 WIB
Kerja Sama dengan Media Asia Hongkong, Hary Tanoe : Akan Direalisasikan Secepatnya
Chairman MNC Group MNC Hary Tanoesoedibjo. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menyebutkan, pihaknya akan segera merealisasikan kerja sama yang sudah dijalin dengan Media Asia Hongkong.

Hal tersebut disampaikan Hary Tanoesoedibjo saat menghadiri Lunch & Signing Ceremony Indonesia dengan The Hongkong Trade Development Council (HKTDC) di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/7/2023).

Hary Tanoe menyebutkan kerja sama ekonomi Hongkong dengan Indonesia yang dilaksanakan dalam acara tersebut melibatkan sejumlah perusahaan baik di Indonesia maupun di Hongkong, termasuk salah satunya MNC.

"Ya bagus karena Hongkong itu bukan hanya Hongkong-nya sendiri besar tapi itu adalah jembatan kerja sama ke mainland China karena kan sudah jadi satu," ujar Hary Tanoe saat ditanya terkait kerja sama dengan Media Asia Hongkong.

Ia mengungkapkan kerja sama yang dijalin akan terkait konten dan digitalisasi serta berbagai produk media.

"Kami pun juga tadi ada tanda tangan kerja sama dengan salah satu perusahaan besar yang dimiliki oleh Pak Pieter Land yang di bidang culture, media, dan production. Tentunya mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan secepatnya," ujar Hary Tanoe.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/337/3165617/hotman_paris-oL4w_large.jpg
Sudah Ajukan Jawaban atas Gugatan CMNP, Hotman Paris: Gugatan Canda-Candaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164504/ct-e8zm_large.jpg
Direktur Legal MNC Group Ingatkan Publik Tak Jadi Bagian Penyebar Hoaks Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164503/ct-tGz1_large.jpg
Direktur Legal MNC Group: Clickbait hingga Fabrikasi Berita Bisa Rusak Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164499/ct-13bi_large.jpg
Gugatan CMNP Janggal, Direktur Legal MNC Group: NCD Dinyatakan Asli oleh Pengadilan Sejak 2004, Inkrah hingga Tingkat MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164497/ct-HFE0_large.jpg
Soroti Isu Bansos, Chris Taufik: Hukum Pidana Itu Bersifat Pribadi, Tak Bisa Dikaitkan dengan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164494/ct-bCQT_large.jpg
Ramai di Medsos Soal Gugatan CMNP, Direktur Legal MNC Group Ingatkan Publik Tak Terjebak Isu Hukum Menyesatkan dan Tendensius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement