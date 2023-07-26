Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MNC Jalin Kerjasama dengan Media Asia Hongkong, dari Konser hingga Content OTT

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |15:29 WIB
MNC Jalin Kerjasama dengan Media Asia Hongkong, dari Konser hingga Content OTT
MNC jalin kerjasama dengan Media Asia Hongkong. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
JAKARTA - Direktur Utama PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), Noersing menyebutkan, pihaknya mulai menjalin kerja sama dengan Media Asia Hongkong di berbagai bidang entertainment, mulai dari live konser hingga konten over the top (OTT).

Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri Business Lunch 'Indonesia - Hongkong Partnering for Success' antara Indonesia dengan The Hongkong Trade Development Council (HKTDC) di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/7/2023).

"Sebagaimana disampaikan pak Hary Tanoesoedibjo kita akan menindaklanjuti secara cepat. Sebenarnya sebelum acara hari ini kita sudah bertemu. Saya dan Pak HT sudah bertemu dengan tim mereka Media Asia," ujar Noersing.

Ia menjelaskan, Media asia adalah salah satu grup media yang terbesar dan paling influence di Hongkong. Mereka juga memiliki penetrasi luar biasa di Tiongkok atau China.

"Jadi beberapa kesempatan yang kita kembangkan dan bicarakan banyak sekali. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita mengadakan event live concert di Indonesia. Ini yang sekarang sedang hype dan opportunity-nya luar biasa," kata dia.

Apalagi, disebutkan Noersing, penduduk Indonesia sedang haus setelah pandemi dengan berbagai hiburan di media salah satunya konser musik grup band ternama.

Ia menjelaskan, Media Asia Hongkong memiliki pengalaman di bidang itu, demikian juga MNC. Apalagi dengan adanya Lido Music Art Center di Lido, Jawa Barat.

"Kita juga mengeksplorasi kerja sama untuk produksi drama series dan film baik itu di sana maupun di sini, jadi join produksi. Di samping itu kita lihat karena banyak library management dengan banyaknya konten library kita dan mereka juga banyak sekali," tutur Noersing.

Pihaknya tengah berupaya mengeksplorasi bagaimana menjual produk konten-konten tadi baik di Hongkong maupun China dan juga sebaliknya bagaimana konten Media Asia dijual di Indonesia.

"Kita juga mengeksplorasi oportunity over the top (OTT) streaming services, ini tidak hanya terbatas konten, tapi juga kerja sama apa lagi yang bisa kita lakukan supaya ada kolaborasi antara kita dengan Media Asia, sehingga kita menjadi dominan player, mengukuhkan dominasi kita untuk OTT platform di Indonesia. Itu beberapa hal yang kita ekplorasi dan akan kita tindak lanjuti segera," terangnya.

