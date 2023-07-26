Mangkir, Pemeriksaan 2 Komisaris Terkait TPPU Panji Gumilang Dijadwal Ulang

JAKARTA - Dua komisaris yang diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus TPPU Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, tidak menghadiri panggilan penyidik, pada hari ini, Rabu (26/7/2023).

Kedua saksi itu adalah, AFA yang merupakan Komisaris PT Samudra Biru Mangun Kencana dan memiliki hubungan dengan Panji Gumilang sebagai anggota.

Kemudian, MYR sebagai Komisaris utama PT. Samudra Biru Mangun Kencana yang juga memiliki hubungan dengan Panji Gumilang sebagai anggota.

"Terkait dua saksi dari PT Samudra Biru Mangun Kencana, kedua saksi tersebut hari ini tidak hadir," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Menurut Ramadhan, penasihat hukum kedua saksi tersebut telah melayangkan surat kepada pihak Bareskrim Polri terkait permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan.

Dalam hal ini, Ramadhan menyebut, dua saksi Komisaris tersebut akan diperiksa pada Jumat, 28 Juli 2023. Menurutnya, keduanya sudah berkomitmen akan hadir pada Jumat besok.

"Sesuai dengan surat penundaan yang dikirim oleh penasihat hukum. Yang bersangkutan akan hadir dan bersedia hadir pada hari Jumat, 28 Juli 2023," ujar Ramadhan.

Sebagaimana diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023.

Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.