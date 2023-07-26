Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Johan Budi Dipanggil Jokowi ke Istana, Ada Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:12 WIB
Johan Budi Dipanggil Jokowi ke Istana, Ada Apa?
Johan Budi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada sore hari ini, Rabu (26/7/2023).

Johan yang tiba sekitar pukul 15.42 WIB itu mengakui kedatangannya tersebut untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mau bertemu Pak Jokowi," kata Johan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Johan tidak menjelaskan secara detil alasan dan tujuannya datang sore hari ke istana.

Berdasarkan data yang dihimpun Johan Budi pernah menjadi juru bicara kepresidenan dari tahun 2016 hingga 2019. Sebelumnya, Johan juga pernah menjabat sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2005 hingga 2016.

(Arief Setyadi )

      
