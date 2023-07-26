Siapa Cawapres Pendamping Ganjar Pranowo? Megawati : Sabar, Nanti Saya Umumin

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta media massa dan masyarakat bersabar soal nama bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo yang di-capreskan oleh partainya dalam Pilpres 2024.

Ia berjanji akan mengumumkan ke publik ketika sudah tiba saatnya. Bacapres Ganjar Pranowo sendiri diketahui diusung oleh PDI Perjuangan serta sejumlah partai politik lainnya seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Hal itu disampaikan Megawati dalam sambutannya ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya, di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023).

Megawati mengaku dirinya tak berniat bicara isu politik. Namun saat itu, ia bicara soal perhatian wartawan yang kurang terhadap isu substansial seperti masalah lingkungan hidup, dibanding isu politik praktis.

Megawati memberikan contoh mengenai isu Bacawapres Ganjar Pranowo. Megawati mengaku terus-terusan ditanya wartawan, padahal sudah berkali-kali dijawab agar bersabar.

“Saya kan tidak kekurangan ngomong. (Saya jawab) lah kamu sabar aja loh, nanti saya akan umumin. Kan sudah ngerti, kenapa dia mesti nanya itu lagi?” kata Megawati.

Megawati mengaku wartawan ingin dianggap memiliki prestasi jika terlebih dahulu mendapatkan informasi pertama soal bakal cawapres Ganjar. Namun dia harap agar dipahami juga bahwa proses itu sedang berjalan.

“Kayak sekarang aku tiap hari ditanyain, siapa yang mau dijadiin nomor 2. Loh nunggu aja, nanti juga ada harinya. Saya nanti umumin,” tambah Megawati.