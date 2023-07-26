Pemilu 2024: Jokowi Penentu? Selengkapnya Malam ini, Eksklusif di The Prime Show with Aiman, iNews

JAKARTA - Pemilu 2024 dipandang sebagai momen penting bagi Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sosok kunci yang dianggap akan menentukan arah perpolitikan negara. Keberhasilannya dalam menyatukan dua kubu yang saling bersaing, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk Pilpres mendatang telah mencuri perhatian banyak orang.

Jokowi disebut akan menjadi stabilisator pada Pemilu 2024, pasalnya ia merupakan tokoh yang mampu membuat stabil dua kekuatan politik di Pilpres nanti, yakni Ganjar dan Prabowo. DIbuktikan dengan kedua kubu tersebut yang saling memuji kinerja Presiden Jokowi selama sembilan tahun terakhir.

Kemudian, Jokowi pun nantinya bisa menurunkan warisan besar untuk Pemilu 2024, yakni kepuasan publik atas kinerja pemerintahannya yang sangat tinggi dan memiliki relawan yang loyal serta militan. Tak hanya itu, Jokowi mampu mengkonsolidasi kekuatan internal pemerintahan, khususnya kekuatan TNI-Polri dalam satu barisan yang kuat untuk tetap loyal pada kepentingan bangsa dan negara. Bahkan, Jokowi juga mampu menjaga TNI-Polri tetap netral di Pemilu 2024 nanti.

Lantas, strategi apalagi yang dimiliki Presiden Jokowi sehingga menjadikannya pilar utama untuk menentukan masa depan bangsa?

